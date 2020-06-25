Новини 25 червня: призначення Шкарлета, антирекорд з COVID

Плагіатор та любитель дорогих машин за держкошт Шкарлет став в.о. міністра освіти і науки, майже тисяча хворих на коронавірус за добу – Україна б’є антирекорди — актуальні новини 25 червня.

Про Шкарлета

Кабмін призначив колишнього "регіонала", ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета виконувачем обов’язків міністра освіти.

Заступниця голови партії "Голос" Інна Совсун, реагуючи на його призначення, зареєструвала у Раді законопроект, який забороняє займати посади в уряді та на держслужбі особам, у дисертаціях яких офіційно виявили плагіат.

Про антирекорд

Знову антирекорд: за добу 24 червня в Україні COVID-19 підтвердили у 994 осіб, 16 хворих померли, 349 осіб одужали.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що показник активних хворих на коронавірус в Україні досяг 50 осіб на 100 тис. населення.

Уряд констатує, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності на COVID-19.

МОЗ пояснило президенту щоденні антирекорди порушеннями громадянами правил карантину, а МВС назвало одним зі слабких місць транспорт.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Уряд дозволив працювати кінотеатрам по всій країні з 2 липня — зали мають бути заповнені тільки на 50%.

Кабмін виділив 754 млн грн для надання допомоги населенню чотирьох західних областей та відновлення їх після повеней.

Міністерство внутрішніх справ підготувало законопроєкт, який передбачає значне збільшення суми штрафу за перевищення швидкості.

Кабмін звільнив приїжджих з-за кордону від обсервації й самоізоляції за умови негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Порошенко просив у ексрадника Трампа з національної безпеки Джона Болтона підтримати його переобрання на другий термін на посаду глави України.

Європейське агентство з лікарських засобів рекомендувало умовний дозвіл на продаж антивірусного препарату - ремдесивіру - як препарату для лікування COVID-19.