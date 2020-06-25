Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новости 25 июня: назначение Шкарлета, антирекорд с COVID

Четверг, 25 июня 2020, 20:53

Плагиатор и любитель дорогих машин за госсчет Шкарлет стал и.о министра образования и науки, почти тысяча больных коронавирусом за сутки – Украине бьет антирекорды — актуальные новости 25 июня.

О Шкарлете

Кабмин назначил бывшего "регионала", ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполнителем обязанностей министра образования.

Заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, реагируя на его назначение, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

Об антирекорде

Снова антирекорд: за сутки 24 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 994 человек, 16 больных умерли, 349 человек выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 человек на 100 тыс. населения.

Правительство констатирует, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

Минздрав объяснил президенту ежедневные антирекорды нарушениями гражданами правил карантина, а МВД назвало одним из слабых мест транспорт.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Правительство разрешило работать кинотеатрам по всей стране с 2 июля — залы должны быть заполнены только на 50%.

Кабмин выделил 754 млн грн для оказания помощи населению четырех западных областей и восстановления их после наводнений.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.

Кабмин освободил приезжих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции при условии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Порошенко просил у экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона поддержать его переизбрание на второй срок главы Украины.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало условное разрешение на продажу антивирусного препарата - ремдесивира - в качестве препарата для лечения COVID-19.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 25 июня: назначение Шкарлета, антирекорд с COVID

обновленоСуд избрал меру пресечения Омеляну

Порошенко просил США помочь ему с переизбранием – Болтон

Агентство ЕС рекомендовало первый препарат для лечения коронавируса

видеоУкраинские бойцы уничтожили на Донбассе станцию наземной разведки врага

Лукашенко заявляет, что Россия вмешивается в дела Беларуси: Мы об этом с Путиным поговорим

Все новости...
Последние новости
01:00
На Ровенщине подтверждено почти 100 новых случаев COVID-19
00:17
Степанов: Минздрав готовится к возможным вспышкам кишечной инфекции
23:44
Силовики задержали председателя Кировоградской ОГА: подозревают в вымогательстве почти 2 млн
23:31
Украина в ТКГ показала календарь местных выборов, которые могут произойти в ОРДЛО при ряде условий
23:01
"Нормальная жизнь" на Прикарпатье возобновится в ближайшие дни – Зеленский
22:15
В Украине разворачивают больницы второй волны через антирекорды COVID-19
21:58
Новости экономики: ипотека от Приватбанка, пошлины на бензин, долги Донецкой ж/д
21:42
Стихийное бедствие на Прикарпатье: Зеленский "срочно прибыл" в регион
21:18
После назначения Шкарлета из МОН идет заместитель министра
21:08
Госдолг вырос за месяц на 720 миллионов долларов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!