ФСБшники випитують у викраденого українця про охорону адмінмежі з Кримом

Співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про охорону адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю.

Джерело: адвокат Іслям Веліляєв, якого цитує "Крим.Реалії"

Деталі: 3 червня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського, про затримання якого раніше повідомила ФСБ Росії.

Пряма мова Веліляєва: "Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які входять засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби.

За моїми рекомендаціями, ми відмовилися давати свідчення, оскільки ці відомості мають службовий характер. Він на сьогоднішній день є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби".

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