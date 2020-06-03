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ФСБшники випитують у викраденого українця про охорону адмінмежі з Кримом

Середа, 3 червня 2020, 20:58
ФСБшники випитують у викраденого українця про охорону адмінмежі з Кримом

Співробітники ФСБ Росії в окупованому Криму розпитували затриманого українського військовослужбовця Євгена Добринського про охорону адміністративного кордону між Кримом та Херсонською областю.

Джерело: адвокат Іслям Веліляєв, якого цитує "Крим.Реалії"

Деталі: 3 червня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя заарештував на місяць українського військовослужбовця Євгена Добринського, про затримання якого раніше повідомила ФСБ Росії.

Пряма мова Веліляєва: "Питали, де і в якій частині він проходить службу, який порядок здійснення охорони державного кордону був у частині, де він служив, які входять засоби захисту, ідентифікації людей. Багато було питань про ведення військової служби.

За моїми рекомендаціями, ми відмовилися давати свідчення, оскільки ці відомості мають службовий характер. Він на сьогоднішній день є військовослужбовцем, тому ми відмовилися давати докладні пояснення з приводу його служби".

Передісторія:

  • 30 травня поблизу півострова Чонгар на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом зник український військовослужбовець. Пізніше стало відомо, що це військовослужбовець з 95-ї десантно-штурмової бригади Євген Добринський.
  • За попередньою інформацію, військовослужбовця могли викрасти. Неподалік місця розміщення військовослужбовців були виявлені сліди боротьби.
  • Через 3 дні після зникнення Добринського, російськаФСБ заявила про затримання військовослужбовця України на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом, звинувачуючи в "незаконному перетині кордону".

"Українська правда" у Threads

Теми: КримФСБХерсонська область
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