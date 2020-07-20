Новини 20 липня: затримання Новака, річниця загибелі Шеремета

У Польщі затримали ексглаву Укравтодору Новака, у Києві відкрили меморіал Павла Шеремета — актуальні новини 20 липня.

Про Новака

У Польщі Центральне антикорупційне бюро затримало колишнього міністра транспорту країни та колишнього голову Укравтодору Славоміра Новака.

НАБУ та САП спільно з антикорупційними органами Польщі провели обшуки в офісах Укравтодору.

Правоохоронці встановили, що посадові особи Укравтодору створили злочинну організацію — вони розкрадали кошти міжнародних організацій, які виділяли гроші для ремонту доріг в Україні.

Про Шеремета

У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета у четверту річницю загибелі журналіста — пам’ятний знак встановили на вулиці Івана Франка.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що обов’язком України є пошук вбивць журналіста і замовників цього злочину. Також до заяв щодо неупередженого розслідування долучилось посольство США.

Захист Яни Дугарь, яку підозрюють у причетності до вбивства Шеремета, подав до Офісу генпрокурора клопотання про закриття провадження щодо неї.

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