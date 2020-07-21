Луцкий террорист бросил из автобуса взрывчатку и обстрелял дрон СБУ
Злоумышленник, удерживающий заложников в автобусе в Луцке, несколько раз выстрелил по беспилотнику, который используют сотрудники СБУ, затем выбросил из автобуса предмет, который взорвался.
Источник: заместитель главы МВД Антон Геращенко в комментарии "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Геращенко: "На месте события сотрудники СБУ используют беспилотный летательный аппарат. Злоумышленник осуществил в его сторону несколько выстрелов, после чего из автобуса бросил неустановленный предмет, который взорвался. Никто не пострадал".
Детали: Геращенко считает, что это был взрывпакет.
Тем временем правоохранители попросили жильцов домов в Луцке, окна которых выходят на площадь, где стоит автобус с заложниками, временно покинуть свои квартиры.
Просьбу объясняют тем, что у террориста есть огнестрельное оружие и он может стрелять по окнам.
Геращенко в комментарии канала "Украина 24" рассказал, что в автобусе есть 2 беременные женщины. Террорист не разрешает передать в автобус воду и еду.
Кроме того, заместитель главы МВД сказал, что другую взрывчатку, о которой говорил ранее террорист, которая может быть в людном месте в Луцке, до сих пор не нашли. Поиски продолжают.
Читайте также: Терроризм в центре города. Кто взял в заложники пассажиров маршрутки в Луцке
О чем фильм "Земляне", который приказал смотреть Зеленский
Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.