Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ

Середа, 29 липня 2020, 21:54

У Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації, Зеленський розглядає Кравчука і Резнікова на заміну Кучмі в ТКГ, — актуальні новини 29 липня.

Про затриманих в Білорусі бойовиків

Під Мінськом затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Серед затриманих є ті, хто служив на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки, під час якої вимагав від Росії пояснень.

Про заміну Кучмі в ТКГ

Новим главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі може стати перший заступник голови української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков, перший президент України Леонід Кравчук, також розглядається ще кілька кандидатур.

Олексій Резніков заявив, що буде радий, якщо главою делегації України в ТКГ призначать першого президента України Леоніда Кравчука.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Столичні правоохоронці затримали 2 підозрюваних у закладанні вибухових пристроїв у Києві.

З 1 серпня Україна змінить підхід до віднесення інших країн до червоної чи зеленої зони у зв’язку з епідемією COVID-19 і оновлюватиме списки раз на тиждень.

Кабмін прогнозує, що у 2020 році ВВП України впаде на 4,8% та прогнозує зростання на на 4,6% у 2021 році.

Астронавт Європейського космічного агентства (ESA) вперше з 2011 року полетить у космос не з російською місією, а на борту ракети SpaceX.



powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ

Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі

відеоЗатримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень

Затримані в Білорусі російські бойовики Вагнера воювали на Донбасі

Резніков і Кравчук прокоментували пропозицію Зеленського щодо ТКГ

списокУ Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації

Усі новини...
Останні новини
22:22
фотоНа Полтавщині обстріляли авто: чоловіка вбили на місці
21:54
Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ
21:39
Мешканець Тернопільщини захворів на COVID-19 втретє
21:26
Білорусь: 14 затриманих бойовиків "Вагнера" воювали на Донбасі
21:12
Потенційні інвестори оцінили TikTok в 50 мільярдів доларів – ЗМІ
20:54
фотоБойовики отримували соцвиплати з українського бюджету – СБУ
20:30
Офіційний курс: гривня утримує позиції
20:17
В уряді розповіли про свої чотири євроінтеграційні рішення
19:59
У "МАУ" заявили про $60 мільйонів збитків і скорочення 900 співробітників
19:41
відеоЗатримання бойовиків під Мінськом: Лукашенко вимагає від Росії пояснень
Усі новини...