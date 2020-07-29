Новини 29 липня: бойовики в Білорусі, заміна Кучмі в ТКГ

У Білорусі заявили, що піймали бойовиків Путіна, які планували провокації, Зеленський розглядає Кравчука і Резнікова на заміну Кучмі в ТКГ, — актуальні новини 29 липня.

Про затриманих в Білорусі бойовиків

Під Мінськом затримали 32 бойовика російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну людину виявили і затримали на півдні країни.

Серед затриманих є ті, хто служив на боці бойовиків на сході України, бойовики могли направлятися на окупований Донбас.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки, під час якої вимагав від Росії пояснень.

Про заміну Кучмі в ТКГ

Новим главою делегації України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі може стати перший заступник голови української делегації, віце-прем'єр Олексій Резніков, перший президент України Леонід Кравчук, також розглядається ще кілька кандидатур.

Олексій Резніков заявив, що буде радий, якщо главою делегації України в ТКГ призначать першого президента України Леоніда Кравчука.

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