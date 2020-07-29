Новости 29 июля: боевики в Беларуси, замена Кучме в ТКГ
В Беларуси заявили, что поймали боевиков Путина, которые планировали провокации, Зеленский рассматривает Кравчука и Резникова на замену Кучме в ТКГ — актуальные новости 29 июля.
О задержании боевиков в Беларуси
Под Минском задержали 32 боевика российской частной военной компании Вагнера, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны.
Среди задержанных есть те, кто служил на стороне боевиков на востоке Украины, боевики могли направляться на оккупированный Донбасс.
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, во время которого потребовал от России объяснений.
О замене Кучме в ТКГ
Новым главой делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе может стать первый замглавы украинской делегации, вице-премьер Алексей Резников, первый президент Украины Леонид Кравчук, также рассматривается еще ряд кандидатур.
Алексей Резников заявил, что будет рад, если главой делегации Украины в ТКГ назначат первого президента Украины Леонида Кравчука.
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