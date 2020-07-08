Головні новини вівторка і ночі: підрив авто "Укрпошти", пожежі на Луганщині 

Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та вкрали 2,5 мільйона, на Луганщині спалахнула масштабна лісова пожежа — актуальні новини 7 липня.

Про авто "Укрпошти"

На Полтавщині невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та викрали більше 2,5 мільйона гривень — внаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в авто, отримали тілесні ушкодження.

Про пожежі

В Луганській області поблизу Сєвєродонецька горять ліси на площі 85 гектарів, евакуюють кілька селищ.

До гасіння лісової пожежі на території Новоайдарського району Луганської області були залучені авіація, підрозділи Національної гвардії та Збройних сил України.

За попередніми даними, загинуло 6 осіб. Наразі в лікарні перебувають 28 осіб, із яких 17 – діти.

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