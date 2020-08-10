Стало відомо, що робить і каже Лукашенко після виборів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко 10 серпня поїхав в Пуховицький район Мінської області для ознайомлення з ходом реалізації інвестиційного проекту в сфері сільського господарства.

Джерело: державне інформагентство БЕЛТА

Деталі: Зокрема, повідомляється, що він там знайомиться "з ходом реалізації інвестиційного проекту з організації високотехнологічного агропромислового виробництва повного циклу" в Білоруській національній біотехнологічній корпорації.

Пряма мова Лукашенка на БНБК: "Політика одна повинна бути - люди".

Деталі: В цілому Лукашенко поводиться так, ніби нічого не сталося – спокійно обговорює "успіхи" Білорусі в агропромисловому комплексі. Зокрема, високо оцінив потенціал інвестиційного проекту в біотехнологічній корпорації.

Пряма мова: "Таким виробництвом володіють одиниці країн - всього чотири країни і серед них Білорусь. Це більше, ніж космос. Космосом ми з радянських часів займаємося, а це - абсолютно нове виробництво, і сировина наша - 700 тис. т зерна сьогодні готова купувати БНБК за світовими цінами".

Нагадаємо: 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента.

За даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобув Лукашенко, який керує державою вже 26 років.

Проте опозиційні екзит-поли вказують, що із величезним відривом виграла його опонентка Світлана Тихановська. Чоловіка останньої, Сергія, не допустили до виборів та кинули за грати.

Прихильники Тихановської у відповідь на офіційні результати вийшли на мітинги у Мінську та інших містах Білорусі. До їх розгону залучили ОМОН, зокрема автозак силовиків в’їхав у натовп протестувальників, а міліція стріляла гумовими кулями.

Окрім того, влада перешкоджає доступу в інтернет та блокує найбільші новинні портали.

У день виборів президента Білорусі та напередодні нього в різних містах країни силовики затримали вже більше сотні людей. Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало використання спецзасобів проти мітингарів.

Слідчий комітет Білорусі порушив кримінальні справи за фактами масових заворушень в Мінську і насильства відносно співробітників міліції. Мова йде про затриманих у Мінську та інших містах, їм загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.