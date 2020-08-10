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Стало известно, что делает и говорит Лукашенко после выборов

Понедельник, 10 августа 2020, 10:34
Стало известно, что делает и говорит Лукашенко после выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 августа поехал в Пуховичский район Минской области для ознакомления с ходом реализации инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства.

Источник: государственное информагентство БЕЛТА

Детали: В частности, сообщается, что он там знакомится "с ходом реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла" в Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Прямая речь Лукашенко на БНБК: "Политика одна должна быть - люди".

Детали: В целом Лукашенко ведет себя так, будто ничего не случилось – спокойно обсуждает "успехи" Беларуси в агропромышленном комплексе. В частности, высоко оценил потенциал инвестиционного проекта в биотехнологической корпорации.

Прямая речь: "Таким производством обладают единицы стран - всего четыре страны и среди них Беларусь. Это больше, чем космос. Космосом мы с советских времен занимаемся, а это - совершенно новое производство, и сырье наше - 700 тыс. т зерна сегодня готова покупать БНБК по мировым ценам".

Напомним: 9 августа в Беларуси прошло голосование на выборах президента.

По данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал Лукашенко, который руководит страной уже 26 лет.

Однако оппозиционные экзит-полы указывают, что с огромным отрывом выиграла его оппонентка Светлана Тихановская. Мужа последней, Сергея, не допустили к выборам и бросили за решетку.

Сторонники Тихановской в ответ на официальные результаты вышли на митинги в Минске и других городах Беларуси. К их разгону привлекли ОМОН, в частности автозак силовиков въехал в толпу протестующих, а милиция стреляла резиновыми пулями.

Кроме того, власть препятствует доступу в интернет и блокирует самые новостные порталы.

В день выборов президента Беларуси и накануне в разных городах страны силовики задержали уже более сотни человек. Министерство внутренних дел Беларуси признало использование спецсредств против митингующих.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции. Речь идет о задержанных в Минске и других городах, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БеларусьЛукашвиборы
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