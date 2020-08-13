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У ще одного нардепа підтвердили COVID-19

Четвер, 13 серпня 2020, 01:29
У ще одного нардепа підтвердили COVID-19

Народний депутат із фракції Слуга народу Роман Грищук повідомив, що захворів на COVID-19.

Джерело: Грищук в Facebook

Пряма мова: "Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас з дружиною позитивні тести.

Постійні антирекорди по кількості захворівших перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту.

Не будьте легковажні, не повторюйте чужих помилок".

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Теми: коронавірусВерховна РадаСлуга народу
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