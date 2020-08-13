У ще одного нардепа підтвердили COVID-19
Четвер, 13 серпня 2020, 01:29
Народний депутат із фракції Слуга народу Роман Грищук повідомив, що захворів на COVID-19.
Джерело: Грищук в Facebook
Пряма мова: "Коли ти став цифрою зі статистики захворювань на COVID-19. У нас з дружиною позитивні тести.
Постійні антирекорди по кількості захворівших перестали лякати; засоби особистої гігієни, соціальна дистанція, самоізоляція все більше просто слова з плакатів, а не реальні методи захисту.
Не будьте легковажні, не повторюйте чужих помилок".
Нагадаємо:
- У Верховній Рада коронавірусну хворобу перенесли вже близько 20-ти народних депутатів.
- На початку карантину перехворіли: Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна). Згодом, у травні, захворіли: Олег Мейдич ("Батьківщина"). Валерій Божик та Юрій Арістов ("Слуга народу").
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