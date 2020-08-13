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У еще одного нардепа подтвердили COVID-19

Четверг, 13 августа 2020, 01:29

Народный депутат из фракции Слуга народа Роман Грищук сообщил, что заболел COVID-19.

Источник: Грищук в Facebook

Прямая речь: "Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты.

Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты.

Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок".

Напомним:

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Темы: коронавирус


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