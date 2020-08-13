У еще одного нардепа подтвердили COVID-19
Четверг, 13 августа 2020, 01:29
Народный депутат из фракции Слуга народа Роман Грищук сообщил, что заболел COVID-19.
Источник: Грищук в Facebook
Прямая речь: "Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты.
Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты.
Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок".
Напомним:
- В Верховной Рада коронавирусную болезнь перенесли уже порядка 20-ти народных депутатов.
- В начале карантина переболели: Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный). Позже, в мае, заболели Олег Мейдич ("Батькивщина"). Валерий Божик и Юрий Аристов ("Слуга народа").
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