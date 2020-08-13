У еще одного нардепа подтвердили COVID-19

Народный депутат из фракции Слуга народа Роман Грищук сообщил, что заболел COVID-19.

Источник: Грищук в Facebook

Прямая речь: "Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты.

Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты.

Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок".

Напомним:

Читайте также:

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране