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Глава ЦВК Білорусі підтвердила, що Тихановська записувала відео у її кабінеті

П'ятниця, 14 серпня 2020, 23:40
Глава ЦВК Білорусі підтвердила, що Тихановська записувала відео у її кабінеті

Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що кандидатка в президенти країни Світлана Тихановська записувала відео, де закликала людей не виходити на протести, в її кабінеті і в присутності "двох високопоставлених правоохоронців".

Джерело: інтерв'ю Ермошиної "КП в Білорусі"

Пряма мова: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене.

Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітника правоохоронних органів. Я їх представила, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла".

Деталі: За її словами, всі скарги кандидатів в президенти Білорусі ЦВК країни були відхилені.

Вона додала, що перерахувати голоси виборців або ж оголосити про проведення нових виборів неможливо.

Що було раніше: 11 серпня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прочитала з папірця друге за кілька годин звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести і поважати закон.

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Передісторія:

  • У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.  
  • Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
  • Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
  • У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.
  • 14 серпня Центрвиборчком Білорусі оголосив остаточні підсумки виборів – у чинного президента Олександра Лукашенка 80% голосів, у Світлани Тихановської - 10%.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьТихановськавибориЦВКЛукашенко
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