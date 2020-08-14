Глава ЦВК Білорусі підтвердила, що Тихановська записувала відео у її кабінеті

Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що кандидатка в президенти країни Світлана Тихановська записувала відео, де закликала людей не виходити на протести, в її кабінеті і в присутності "двох високопоставлених правоохоронців".

Джерело: інтерв'ю Ермошиної "КП в Білорусі"

Пряма мова: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене.

Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітника правоохоронних органів. Я їх представила, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла".

Деталі: За її словами, всі скарги кандидатів в президенти Білорусі ЦВК країни були відхилені.

Вона додала, що перерахувати голоси виборців або ж оголосити про проведення нових виборів неможливо.

Що було раніше: 11 серпня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська прочитала з папірця друге за кілька годин звернення до білорусів, де закликала їх не протидіяти правоохоронцям, не виходити на протести і поважати закон.

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