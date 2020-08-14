Глава ЦВК Білорусі підтвердила, що Тихановська записувала відео у її кабінеті
Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина підтвердила, що кандидатка в президенти країни Світлана Тихановська записувала відео, де закликала людей не виходити на протести, в її кабінеті і в присутності "двох високопоставлених правоохоронців".
Джерело: інтерв'ю Ермошиної "КП в Білорусі"
Пряма мова: "Це мій диван. Вона записувала це звернення без мене.
Вона принесла скаргу в Центральну комісію, до речі, в присутності журналістів. Ми запросили її до мене в кабінет, оскільки з нею хотіли зустрітися, скажімо так, два високопоставлених співробітника правоохоронних органів. Я їх представила, вона залишилася разом з адвокатом разом з ними. І я пішла".
Деталі: За її словами, всі скарги кандидатів в президенти Білорусі ЦВК країни були відхилені.
Вона додала, що перерахувати голоси виборців або ж оголосити про проведення нових виборів неможливо.
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Передісторія:
- У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.
- Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви і змусили закликати більше не виходити на майдани.
- Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.
- У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.