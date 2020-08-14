Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записывала видео в ее кабинете
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что кандидатка в президенты страны Светлана Тихановская записывала видео, где призывала людей не выходить на протесты, в ее кабинете и в присутствии "двух высокопоставленных сотрудников органов правоохранения".
Источник: интервью Ермошиной "КП в Беларуси"
Прямая речь: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня.
Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла".
Детали: По ее словам, все жалобы кандидатов в президенты Беларуси ЦИК страны были отклонены.
Она добавила, что пересчитать голоса избирателей или объявить о проведении новых выборов невозможно.
Что было раньше: 11 августа кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская прочитала с бумажки второе за несколько часов обращение к белорусам, где призвала их не противодействовать стражам порядка, не выходить на протесты и уважать закон.
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Предыстория:
- В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
- Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву и заставили призвать больше не выходить на площади.
- После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.
- В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
- Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги выборов – у действующего президента Александра Лукашенко 80% голосов, у Светланы Тихановской - 10%.