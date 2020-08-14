Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записывала видео в ее кабинете

Пятница, 14 августа 2020, 23:40

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что кандидатка в президенты страны Светлана Тихановская записывала видео, где призывала людей не выходить на протесты, в ее кабинете и в присутствии "двух высокопоставленных сотрудников органов правоохранения".

Источник: интервью Ермошиной "КП в Беларуси"

Прямая речь: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня.

Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла".

Темы: БеларусьТихановскаявиборыЦИКЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении

Беларусь передала РФ 32 боевиков "Вагнера"

Лукашенко: Если уже человек упал и лежит, не надо его избивать

Министры ЕС согласились подготовить санкции в отношении Беларуси

Тихановская инициировала создание координационного совета для передачи власти

фото Титушко нашелся и ожидает суда под домашним арестом

Все новости...
Беларусь
У Зеленского отреагировали на решение Лукашенко отдать "вагнеровцев" России
ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах
Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении
Последние новости
23:40
Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записывала видео в ее кабинете
23:07
У Зеленского отреагировали на решение Лукашенко отдать "вагнеровцев" России
22:49
ЕС отказался признавать победу Лукашенко на выборах
22:38
Венедиктова подписала представление об отстранении Вовка и судей ОАСК
22:25
Пандемия: Германия объявила почти всю Испанию зоной риска
21:57
Выдача "вагнеровцев" России: Беларусь не сообщила Украине о своем решении
21:34
Заместитель Кулебы о возвращении "вагнеровцев" России: диалога с Беларусью больше нет
21:25
Депутату Европарламента отказали во въезде в Беларусь
21:00
Новости 14 августа: протесты в Беларуси, ужесточение карантина в Киеве
20:59
В Одесской филармонии, несмотря на вспышку COVID-19, пройдет музыкальный фестиваль
Все новости...