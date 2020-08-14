Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записывала видео в ее кабинете

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина подтвердила, что кандидатка в президенты страны Светлана Тихановская записывала видео, где призывала людей не выходить на протесты, в ее кабинете и в присутствии "двух высокопоставленных сотрудников органов правоохранения".

Источник: интервью Ермошиной "КП в Беларуси"

Прямая речь: "Это мой диван. Она записывала это обращение без меня.

Она принесла жалобу в Центральную комиссию, кстати, в присутствии журналистов. Мы пригласили ее ко мне в кабинет, поскольку с ней хотели встретиться, скажем так, два высокопоставленных сотрудника органов правоохранения. Я их представила, она осталась вместе с адвокатом вместе с ними. И я ушла".