Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Голос: МОЗ досі не купило жодного апарату ШВЛ

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:58
Голос: МОЗ досі не купило жодного апарату ШВЛ
Фото з Facebook Степанова

Фракція партії "Голос" заявляє, що Міністерство охорони здоров’я за майже півроку не спромоглося закупити жодного апарату штучної вентиляції легень, попри те, що українці щоденно вмирають від коронавірусу.

Джерело: сайт "Голосу" з посиланням на відповідь МОЗ на запит   

Дослівно: "Ще у квітні уряд виділив міністерству, яке очолює Максим Степанов, 100 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для українських лікарень, де медики рятують життя людей під час пандемії COVID-19.

У міністерстві досі "готують необхідні документи" для закупівель. Хоча про наміри забезпечити лікарні 200 апаратами ШВЛ Максим Степанов заявив понад три місяці тому". 

 

Деталі: У "Голосі" назвали Степанова "некомпетентним та неефективним міністром", а його бездіяльність – злочинною і заявили, що керівника МОЗ потрібно відправити у відставку.

Фракція "Голосу" вже зареєструвала проект постанови про звільнення Степанова. Повідомляється, що документ наразі підписали майже чверть депутатів Верховної Ради.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Передісторія:

  • За даними МОЗ, 1 серпня Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займала 34-те місце в світі і 8-ме місце в Європі, за смертністю від COVID-19 – 38-ме у світі і 15-те в Європі, за кількістю хворих на 1 млн населення – 86-те місце у світі і 37-ме в Європі.
  • Зараз динаміка поширення коронавірусу в Україні відображає "жовтий" сценарій – і у МОЗ орієнтуються на такий прогноз наслідків епідемії: близько 400 тисяч випадків інфікування і близько 4 тисяч летальних випадків.
  • Разом з тим у МОЗ готуються до другої хвилі поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МОЗкоронавірусГолос
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
00:32
ОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
Усі новини...
Реклама: