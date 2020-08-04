Голос: МОЗ досі не купило жодного апарату ШВЛ
Фракція партії "Голос" заявляє, що Міністерство охорони здоров’я за майже півроку не спромоглося закупити жодного апарату штучної вентиляції легень, попри те, що українці щоденно вмирають від коронавірусу.
Джерело: сайт "Голосу" з посиланням на відповідь МОЗ на запит
Дослівно: "Ще у квітні уряд виділив міністерству, яке очолює Максим Степанов, 100 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для українських лікарень, де медики рятують життя людей під час пандемії COVID-19.
У міністерстві досі "готують необхідні документи" для закупівель. Хоча про наміри забезпечити лікарні 200 апаратами ШВЛ Максим Степанов заявив понад три місяці тому".
Деталі: У "Голосі" назвали Степанова "некомпетентним та неефективним міністром", а його бездіяльність – злочинною і заявили, що керівника МОЗ потрібно відправити у відставку.
Фракція "Голосу" вже зареєструвала проект постанови про звільнення Степанова. Повідомляється, що документ наразі підписали майже чверть депутатів Верховної Ради.
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Передісторія:
- За даними МОЗ, 1 серпня Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займала 34-те місце в світі і 8-ме місце в Європі, за смертністю від COVID-19 – 38-ме у світі і 15-те в Європі, за кількістю хворих на 1 млн населення – 86-те місце у світі і 37-ме в Європі.
- Зараз динаміка поширення коронавірусу в Україні відображає "жовтий" сценарій – і у МОЗ орієнтуються на такий прогноз наслідків епідемії: близько 400 тисяч випадків інфікування і близько 4 тисяч летальних випадків.
- Разом з тим у МОЗ готуються до другої хвилі поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.