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Голос: МОЗ досі не купило жодного апарату ШВЛ

Вівторок, 4 серпня 2020, 15:58
Фото з Facebook Степанова

Фракція партії "Голос" заявляє, що Міністерство охорони здоров’я за майже півроку не спромоглося закупити жодного апарату штучної вентиляції легень, попри те, що українці щоденно вмирають від коронавірусу.

Джерело: сайт "Голосу" з посиланням на відповідь МОЗ на запит   

Дослівно: "Ще у квітні уряд виділив міністерству, яке очолює Максим Степанов, 100 млн грн на закупівлю необхідного обладнання для українських лікарень, де медики рятують життя людей під час пандемії COVID-19.

У міністерстві досі "готують необхідні документи" для закупівель. Хоча про наміри забезпечити лікарні 200 апаратами ШВЛ Максим Степанов заявив понад три місяці тому". 

 

Деталі: У "Голосі" назвали Степанова "некомпетентним та неефективним міністром", а його бездіяльність – злочинною і заявили, що керівника МОЗ потрібно відправити у відставку.

Фракція "Голосу" вже зареєструвала проект постанови про звільнення Степанова. Повідомляється, що документ наразі підписали майже чверть депутатів Верховної Ради.

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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Передісторія:

  • За даними МОЗ, 1 серпня Україна за кількістю зареєстрованих випадків коронавірусної хвороби займала 34-те місце в світі і 8-ме місце в Європі, за смертністю від COVID-19 – 38-ме у світі і 15-те в Європі, за кількістю хворих на 1 млн населення – 86-те місце у світі і 37-ме в Європі.
  • Зараз динаміка поширення коронавірусу в Україні відображає "жовтий" сценарій – і у МОЗ орієнтуються на такий прогноз наслідків епідемії: близько 400 тисяч випадків інфікування і близько 4 тисяч летальних випадків.
  • Разом з тим у МОЗ готуються до другої хвилі поширення коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні, яка найбільш імовірна з жовтня.

Українська правда
Теми: МОЗкоронавірусГолос


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