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Коронавірус на Буковині: лабораторія опрацювала 470 зразків, підтверджено 85 випадків COVID-19

Четвер, 6 серпня 2020, 00:32

У Чернівецькій області 5 серпня лабораторно підтверджено 85 випадків коронавірусу.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "Число буковинців, які одужали від коронавірусу, досягло 5 тисяч. Загалом їх 5026. Протягом останньої доби COVID-19 здолали 122 людей.

Разом із тим, кількість тих, хто захворів, також значна, сьогодні зафіксовано 85 нових випадків. Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків".

Деталі: Таким чином, кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6383 осіб.

Що було раніше: 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Теми: коронавірус


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