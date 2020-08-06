Коронавірус на Буковині: лабораторія опрацювала 470 зразків, підтверджено 85 випадків COVID-19
Четвер, 6 серпня 2020, 00:32
У Чернівецькій області 5 серпня лабораторно підтверджено 85 випадків коронавірусу.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Пряма мова: "Число буковинців, які одужали від коронавірусу, досягло 5 тисяч. Загалом їх 5026. Протягом останньої доби COVID-19 здолали 122 людей.
Разом із тим, кількість тих, хто захворів, також значна, сьогодні зафіксовано 85 нових випадків. Усього лабораторний центр опрацював 470 зразків".
Деталі: Таким чином, кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 6383 осіб.
Що було раніше:
- Голова Чернівецької ОДА повідомив, що в трьох лікарнях готують додаткові місця для пацієнтів з COVID-19.
- Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає про нову небезпечну фазу коронавірусу.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі