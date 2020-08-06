Коронавирус на Буковине: лаборатория обработала 470 образцов, подтверждено 85 случаев COVID-19
Четверг, 6 августа 2020, 00:32
В Черновицкой области 5 августа лабораторно подтверждено 85 случаев коронавируса.
Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook
Прямая речь: "Число буковинцев, которые выздоровели от коронавируса, достигло 5000. Всего их 5026. За последние сутки COVID-19 преодолели 122 человек.
Вместе с тем, количество заболевших, также значительна, сегодня зафиксировано 85 новых случаев. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов".
Детали: Количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6383 человек.
Что было раньше:
- Глава Черновицкой ОГА сообщил, что в трех больницах подготавливают дополнительные места для пациентов с COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новой опасную фазу коронавируса.
Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире