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Коронавирус на Буковине: лаборатория обработала 470 образцов, подтверждено 85 случаев COVID-19

Четверг, 6 августа 2020, 00:32
Коронавирус на Буковине: лаборатория обработала 470 образцов, подтверждено 85 случаев COVID-19

В Черновицкой области 5 августа лабораторно подтверждено 85 случаев коронавируса.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Число буковинцев, которые выздоровели от коронавируса, достигло 5000. Всего их 5026. За последние сутки COVID-19 преодолели 122 человек.

Вместе с тем, количество заболевших, также значительна, сегодня зафиксировано 85 новых случаев. Всего лабораторный центр обработал 470 образцов".

Детали: Количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 6383 человек.

Что было раньше:

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Темы: коронавирус
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