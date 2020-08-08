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Із Білорусі в Україну везли рекордну партію контрабандних цигарок

Субота, 8 серпня 2020, 13:41
Із Білорусі в Україну везли рекордну партію контрабандних цигарок

У п'ятницю ввечері на українсько-білоруському кордоні виявили рекордну партію контрабандних тютюнових виробів на суму близько 7 мільйонів гривень.

Джерело: Державна прикордонна служба України

 

Деталі: Увечері 7 серпня в пункт пропуску "Нові Яриловичі" на в’їзд в Україну смугою руху "червоний коридор" прибув вантажний автомобіль марки "Даф".

За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29-річний громадянин Білорусі. Заявлений в супровідних документах вантаж – мінеральні добрива.

Враховуючи індикатори ризику та досвід попередніх затримань, правоохоронці прийняли рішення про направлення транспортного засобу на додаткову перевірку.

 

За результатами роботи спільної оглядової групи у складі прикордонного наряду ОТЗ, оперативних співробітників прикордонного загону, співробітників СБУ та митників, над заявленим вантажем виявлено велику кількість коробів з цигарками марки МИНСК без акцизу.

Дослівно: "Сьогодні, 8 серпня, маємо точну цифру підрахунку, що кількісно перевищила всі попередні показники. За результатами спільного огляду вилучено понад 530 тисяч пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 мільйонів гривень.

Експертна оцінка вилучених тягача з причепом буде встановлена в ході процесуальних заходів".

Українська правда

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Теми: контрабандаПрикордонна службаБілорусь
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