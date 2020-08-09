У Мінську схопили журналістів російського телеканалу "Дождь"

У Мінську співробітники в цивільному затримали журналістів "Дождя" Володимира Роменського, Василя Полонського і оператора Миколу Антипова.

Джерело: сайт Білоруської Асоціації журналістів з посиланням на Nexta Live, журналіст Антон Наумлюк у Facebook

Деталі: Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарико, соратниця Світлани Тихановської Марія Колеснікова розповіла, що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

Телеграм-канал Nexta Live опублікував відео затримання журналістів. На відео видно, як люди в цивільному і в масках кладуть представників ЗМІ на асфальт, а пізніше відвозять у невідомому напрямку.

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