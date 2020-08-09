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У Мінську схопили журналістів російського телеканалу "Дождь"

Неділя, 9 серпня 2020, 15:27
У Мінську схопили журналістів російського телеканалу Дождь

У Мінську співробітники в цивільному затримали журналістів "Дождя" Володимира Роменського, Василя Полонського і оператора Миколу Антипова.

Джерело: сайт Білоруської Асоціації журналістів з посиланням на Nexta Live, журналіст Антон Наумлюк у Facebook

Деталі: Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарико, соратниця Світлани Тихановської Марія Колеснікова розповіла, що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.

 

Телеграм-канал Nexta Live опублікував відео затримання журналістів. На відео видно, як люди в цивільному і в масках кладуть представників ЗМІ на асфальт, а пізніше відвозять у невідомому напрямку.

Нагадаємо:

  • Виконавчого директора громадського руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова і ще двох членів цієї організації затримали на російсько-білоруському кордоні.
  • Вдень 7 серпня у готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".
  • Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі відбуваються на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
  • До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.

Українська правда

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Теми: БілорусьЗМІвибори
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