У Мінську схопили журналістів російського телеканалу "Дождь"
Неділя, 9 серпня 2020, 15:27
У Мінську співробітники в цивільному затримали журналістів "Дождя" Володимира Роменського, Василя Полонського і оператора Миколу Антипова.
Джерело: сайт Білоруської Асоціації журналістів з посиланням на Nexta Live, журналіст Антон Наумлюк у Facebook
Деталі: Представниця штабу незареєстрованого кандидата Віктора Бабарико, соратниця Світлани Тихановської Марія Колеснікова розповіла, що журналістів затримали після того, як вони поговорили з нею на вулиці.
Телеграм-канал Nexta Live опублікував відео затримання журналістів. На відео видно, як люди в цивільному і в масках кладуть представників ЗМІ на асфальт, а пізніше відвозять у невідомому напрямку.
Нагадаємо:
- Виконавчого директора громадського руху "Відкрита Росія" Андрія Пивоварова і ще двох членів цієї організації затримали на російсько-білоруському кордоні.
- Вдень 7 серпня у готелі "Мінськ" в столиці Білорусі затримали українців Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка, а також росіянина Юрія Баранюка, які працюють штатними кореспондентами телеканалу "Настоящее время".
- Шості президентські вибори в історії суверенної Білорусі відбуваються на неділю, 9 серпня 2020 року. 65-річний Олександр Лукашенко править країною 25 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.
- До виборів у Білорусі пройшла хвиля мітингів і протестів на підтримку опозиційних кандидатів.
Українська правда