СБУ розслідує розголошення даних у справі "вагнерівців" – Гончаренко

Нардеп Олексій Гончаренко заявляє, що СБУ відкрила кримінальне провадження щодо розголошення даних у справі 33 бійців ПВК "Вагнер", затриманих у Білорусі.

Джерело: Гончаренко в Telegram

Деталі: Гончаренко зазначив, що написав депутатське звернення щодо розслідування розголошення даних, які призвели до передчасного затримання 33 бійців ПВК "Вагнер" у Білорусі.

Дослівно: "У відповідь на цей запит мені повідомили, що Головне слідче управління СБУ вже розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні №22020000000000213 від 8 вересня 2020 року за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 387 Кримінального Кодексу України "Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування"".

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