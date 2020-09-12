СБУ расследует разглашение данных по делу "вагнеровцев" – Гончаренко

Нардеп Алексей Гончаренко заявляет, что СБУ открыла уголовное производство по факту разглашения данных по делу 33 бойцов ППК "Вагнер", задержанных в Беларуси.

Источник: Гончаренко в Telegram

Детали: Гончаренко отметил, что написал депутатское обращение по расследованию разглашение данных, которые привели к преждевременному задержанию 33 бойцов ППК "Вагнер" в Беларуси.

Дословно: "В ответ на этот запрос мне сообщили, что Главное следственное управление СБУ уже начало досудебное расследование в уголовном производстве №22020000000000213 от 8 сентября 2020 года по признакам уголовного нарушения, предусмотренного статьей 387 Уголовного Кодекса Украины "Разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, предварительного расследования"".

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