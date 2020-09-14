ДБР: Богдан розповів, що про злив спецоперації з "вагнерівцями" прочитав у ЗМІ
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан на допиті в Державному бюро розслідувань не надав ніяких доказів протиправних контактів та дій українських чиновників з російськими органами влади.
Джерело: ДБР, Богдан після допиту в коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"
Деталі: Зазначається, що слідчий Державного бюро розслідувань 14 вересня провів допит Богдана як свідка щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців з російськими органами влади, про які він повідомив у своєму інтерв’ю одному з українських видань.
Дослівно: "На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації".
Деталі: В свою чергу сам Богдан після завершення допиту в ДБР заявив журналістам, що рекомендував слідству допитати учасників "відомої наради", яка відбулася в Офісі президента України 22 або 23 липня цього року.
Богдан зазначив, що його допитували в рамках кримінальної справи, зареєстрованої 19 серпня, яка стосується "вагнерівців".
Що передувало: Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону 9 вересня заявив, що Василя Бурбу звільнили з Головного управління розвідки Міноборони України через спецоперацію з метою затримати найманців "ПВК Вагнера", яка провалилася через один дзвінок.
Богдан заявив, що він знає, "хто дзвонив і куди дзвонив", і що дзвонила людина "з найближчого" оточення Зеленського.
Передісторія:
- 29 липня в Білорусі затримали 3 десятки росіян із приватної військової компанії Вагнера. Україна просила екстрадиції тих із них, хто воював на Донбасі. 14 серпня стало відомо, що Білорусь передала Росії 32 бойовиків "Вагнера".
- 5 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Василя Бурбу з посади начальника Головного управління розвідки Міноборони та призначив на цю посаду Кирила Буданова.
- За інформацією джерел УП, українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.
- Журналіст Юрій Бутусов, який одним із перших заявив про провал операції СБУ із затримання "вагнерівців", стверджував, що операцію проводили спільно зі спецслужбами США.
- Журналістка Яніна Соколова опублікувала вже дві порції записів із вербуванням російських військових, які розповідають, як воювали на Донбасі проти української армії.
- Буданов запевняв, що "вагнерівців" до Мінська перекидали російські спецслужби і це не було спецоперацією СБУ. Бурба заявляв, що "дезінформація і домисли" щодо справи "вагнерівців" є спробою завдати шкоди спецслужбам України.