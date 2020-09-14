ДБР: Богдан розповів, що про злив спецоперації з "вагнерівцями" прочитав у ЗМІ

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан на допиті в Державному бюро розслідувань не надав ніяких доказів протиправних контактів та дій українських чиновників з російськими органами влади.

Джерело: ДБР, Богдан після допиту в коментарі журналістам, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Зазначається, що слідчий Державного бюро розслідувань 14 вересня провів допит Богдана як свідка щодо відомих йому обставин можливих контактів українських посадовців з російськими органами влади, про які він повідомив у своєму інтерв’ю одному з українських видань.

Дослівно: "На офіційному допиті свідок повідомив, що такою інформацією не володіє, підтверджень і доказів у нього немає, а про можливі незаконні дії українських посадових осіб він дізнався з відкритих джерел і засобів масової інформації".

Деталі: В свою чергу сам Богдан після завершення допиту в ДБР заявив журналістам, що рекомендував слідству допитати учасників "відомої наради", яка відбулася в Офісі президента України 22 або 23 липня цього року.



Богдан зазначив, що його допитували в рамках кримінальної справи, зареєстрованої 19 серпня, яка стосується "вагнерівців".

Що передувало: Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан в інтерв'ю Дмитру Гордону 9 вересня заявив, що Василя Бурбу звільнили з Головного управління розвідки Міноборони України через спецоперацію з метою затримати найманців "ПВК Вагнера", яка провалилася через один дзвінок.

Богдан заявив, що він знає, "хто дзвонив і куди дзвонив", і що дзвонила людина "з найближчого" оточення Зеленського.

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