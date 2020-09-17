Головні новини середи і ночі: кандидати на місцевих виборах, конституційність НАБУ

Марина Порошенко очолила список "ЄС" на виборах Київради, а Максим Степанов — список "Слуги народу" на виборах в Одеську облраду, КСУ визнав деякі положення закону про НАБУ неконституційними, — актуальні новини 16 вересня.

Про кандидатів на місцевих виборах

Список партії "Слуга народу" на виборах в Одеську облраду очолить міністр охорони здоров'я і колишній голова обласної адміністрації Максим Степанов.

Колишній голова Державної митної служби Максим Нефьодов вирішив балотуватися до Київради від партії "Голос".

А на з'їзді партії "Євросолідарність" висунули дружину експрезидента Марину Порошенко першою у списку політсили на виборах до Київської міської ради. Водночас "ЄС" підтримає на виборах мера Києва нинішнього міського голову Віталія Кличка.

Про конституційність НАБУ

Велика палата Конституційного Суду України розглянула справу за конституційним поданням 50 нардепів та визнала неконституційними окремі положення закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

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