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Главные новости среды и ночи: кандидаты на местных выборах, конституционность НАБУ

Четверг, 17 сентября 2020, 08:00

Марина Порошенко возглавила список "Евросолидарности" на выборах Киевсовета, а Максим Степанов — список "Слуги народа" на выборах в Одесский облсовет, КСУ признал некоторые положения закона о НАБУ неконституционными, — актуальные новости 16 сентября.

О кандидатах на местных выборах

Список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский облсовет возглавит министр здравоохранения и бывший глава областной администрации Максим Степанов.

Бывший председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов решил баллотироваться в Киевсовет от партии "Голос".

А на съезде партии "Евросолидарность" выдвинули жену экспрезидента Марину Порошенко первой в списке политсилы на выборах в Киевский городской совет. В то же время "ЕС" поддержит на выборах городского главы Киева нынешнего мэра Виталия Кличко.

О конституционности НАБУ

Большая палата Конституционного Суда Украины 16 сентября рассмотрела дело по конституционному представлению 50 нардепов и признала неконституционными отдельные положения закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

Тем временем НАБУ обвиняет генпрокурора Ирину Венедиктову в манипуляциях во время выступления в Верховной Раде по делу о взятке, в котором фигурирует депутат от "Слуги народа" Александр Юрченко.

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Темы: виборы


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