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Головні новини п’ятниці і ночі: Зеленський і Порошенко, хасиди на кордоні

Субота, 19 вересня 2020, 08:00

Зеленський каже, що сам хоче незалежну САП, а Порошенко лякає втратою безвізу, Хасиди відступили від українського кордону, залишивши купи сміття, — актуальні новини 18 вересня.

Про Зеленського і Порошенка

Президент Володимир Зеленський заявив, що його попередник Петро Порошенко досі вважає себе монархом України і він не може "забирати" чи "давати" безвіз Україні.

Про хасидів на кордоні

Всі іноземці-паломники полишили територію поряд лінії кордону України з Білоруссю навпроти пункту пропуску "Нові Яриловичі" в Чернігівській області.

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Теми: Зеленський


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