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Главные новости пятницы и ночи: Зеленский и Порошенко, хасиды на границе

Суббота, 19 сентября 2020, 08:00

Зеленский говорит, что сам хочет независимую САП, а Порошенко пугает потерей безвиза, Хасиды отступили от украинской границы, оставив груды мусора, — актуальные новости 18 сентября.

О Зеленском и Порошенко

Президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко до сих пор считает себя монархом Украины и он не может "забирать" или "давать" безвиз Украине.

О хасидах на границе

Все иностранцы-паломники оставили территорию рядом с линией границы Украины с Беларусью напротив пункта пропуска "Новые Яриловичи" в Черниговской области.

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Темы: Зеленский
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