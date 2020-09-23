Макрон вважає, що у "нормандському форматі" є прогрес

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що у "нормандському форматі" спостерігається прогрес.

Джерело: Макрон під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, "нормандський формат" дозволив нам разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу".

Деталі: Водночас, про війну на Сході України Макрон майже не говорив, акцентуючи увагу на конфліктах в Африці, Близькому та Середньому Сході.

Що передувало: Прессекретар російського президента Володимир Путіна заявив, що говорити про перспективи зустрічі нормандської четвірки поки передчасно. 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі радників має відбутися зустріч лідерів нормандської четвірки. Принаймні, за словами Зеленського, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі. Зустріч радників має відбутися впродовж 10 днів.

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