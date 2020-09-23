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Макрон вважає, що у "нормандському форматі" є прогрес

Середа, 23 вересня 2020, 05:31

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що у "нормандському форматі" спостерігається прогрес. 

Джерело: Макрон під час виступу на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає "Укрінформ"

Пряма мова: "У континентальній Європі, у зв’язку з українською кризою, "нормандський формат" дозволив нам разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель досягти прогресу".

Деталі: Водночас, про війну на Сході України Макрон майже не говорив, акцентуючи увагу на конфліктах в Африці, Близькому та Середньому Сході.

Що передувало: Прессекретар російського президента Володимир Путіна заявив, що говорити про перспективи зустрічі нормандської четвірки поки передчасно. 15 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що після зустрічі радників має відбутися зустріч лідерів нормандської четвірки. Принаймні, за словами Зеленського, всі лідери підтверджують готовність до зустрічі. Зустріч радників має відбутися впродовж 10 днів. 

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Передісторія:

  • 11 вересня у відомстві федерального канцлера Німеччини в Берліні відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки": України, Росії, Німеччини й Франції, які тривали 7 годин. 
  • Головним результатам переговорів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав домовленість продовжити режим "тиші" на Донбасі. За його словами, делегації пройшли практично по всіх пунктах домовленостей лідерів, досягнутих у Парижі у грудні 2019 року.
  • Єрмак висловив сподівання, що наступна зустріч радників відбудеться протягом найближчих тижнів, а нормандська зустріч на рівні лідерів – до кінця року.
  • Заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив про нібито домовленість з українською стороною, що Верховна Рада України розгляне зміни до постанови про місцеві вибори від 15 липня, і представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Андрій Костін це підтвердив.
  • Однак офіційні повідомлення України та Росії про результат переговорів у Берліні різнилися: зокрема, Єрмак не підтвердив слів Козака про згоду внести корективи до постанови про призначення виборів в Україні, а Козак заявив, що умов для проведення "нормандської" зустрічі за участю Володимира Путіна немає.
  • Чинна постанова ВР передбачає, що місцеві вибори на окупованих територіях 25 жовтня не проводяться, а будуть призначені лише після деокупації та припинення збройної агресії Росії проти України, зокрема виведення і роззброєння незаконних збройних формувань та відновлення контролю України за своїм кордоном. Росія вимагає змін для ОРДЛО.

Українська правда
Теми: нормандський форматРосіяУкраїна
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