Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон считает, что в "нормандском формате" есть прогресс

Среда, 23 сентября 2020, 05:31

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в "нормандском формате" наблюдается прогресс.

Источник: Макрон во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает "Укринформ"

Прямая речь: "В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, "нормандский формат" позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса".

Детали: В то же время, о войне на Востоке Украины Макрона почти не говорил, акцентируя внимание на конфликтах в Африке, Ближнем и Среднем Востоке.

Что предшествовало: Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина заявил, что говорить о перспективах встречи нормандской четверки пока преждевременно. 

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, по словам Зеленского, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Встреча советников должна состояться в течение 10 дней. 

Читайте также: Война "выборами". Как Россия пытается создать в Украине иллюзию мира на Донбассе

Донбасс как Крым: на что дал согласие Зеленский в новой стратегии безопасности Украины

Предыстория:

  • 11 сентября в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции, которые длились 7 часов.
  • Главным результатам переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал договоренность продолжить режим "тишины" в Донбассе. По его словам, делегации прошли практически по всем пунктам договоренностей лидеров, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.
  • Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель, а нормандская встреча на уровне лидеров – до конца года.
  • Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о якобы договоренности с украинской стороной, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах от 15 июля и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин это подтвердил.
  • Однако официальные сообщения Украины и России о результате переговоров в Берлине отличались: в частности, Ермак не подтвердил слов Козака о согласии внести коррективы в постановление о назначении выборов в Украине, а Козак заявил, что условий для проведения "нормандской" встречи с участием Владимира Путина нет.
  • Действующее постановление ВР предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. Россия требует изменений для ОРДЛО.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: нормандский форматРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
нормандский формат
Посол Украины в Германии считает возможным возобновление Нормандского формата для прекращения войны
Кремль говорит, что согласится на саммит "нормандской четверки", если им понравится повестка
"Красных линий не пересекли": Кулеба о "нормандской" встрече советников в Берлине
Последние новости
22:49
В Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: