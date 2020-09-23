Макрон считает, что в "нормандском формате" есть прогресс
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в "нормандском формате" наблюдается прогресс.
Источник: Макрон во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает "Укринформ"
Прямая речь: "В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, "нормандский формат" позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса".
Детали: В то же время, о войне на Востоке Украины Макрона почти не говорил, акцентируя внимание на конфликтах в Африке, Ближнем и Среднем Востоке.
Что предшествовало: Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина заявил, что говорить о перспективах встречи нормандской четверки пока преждевременно.
15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, по словам Зеленского, все лидеры подтверждают готовность к встрече.
Встреча советников должна состояться в течение 10 дней.
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Предыстория:
- 11 сентября в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран "нормандской четверки": Украины, России, Германии и Франции, которые длились 7 часов.
- Главным результатам переговоров руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал договоренность продолжить режим "тишины" в Донбассе. По его словам, делегации прошли практически по всем пунктам договоренностей лидеров, достигнутых в Париже в декабре 2019 года.
- Ермак выразил надежду, что следующая встреча советников состоится в течение ближайших недель, а нормандская встреча на уровне лидеров – до конца года.
- Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил о якобы договоренности с украинской стороной, что Верховная Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах от 15 июля и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Андрей Костин это подтвердил.
- Однако официальные сообщения Украины и России о результате переговоров в Берлине отличались: в частности, Ермак не подтвердил слов Козака о согласии внести коррективы в постановление о назначении выборов в Украине, а Козак заявил, что условий для проведения "нормандской" встречи с участием Владимира Путина нет.
- Действующее постановление ВР предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях 25 октября не проводятся, а будут назначены только после деоккупации и прекращения вооруженной агрессии России против Украины, включая вывод и разоружение незаконных вооруженных формирований и восстановление контроля Украины над своей границей. Россия требует изменений для ОРДЛО.