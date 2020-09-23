Макрон считает, что в "нормандском формате" есть прогресс

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в "нормандском формате" наблюдается прогресс.

Источник: Макрон во время выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, передает "Укринформ"

Прямая речь: "В континентальной Европе, в связи с украинским кризисом, "нормандский формат" позволил нам вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель достичь прогресса".

Детали: В то же время, о войне на Востоке Украины Макрона почти не говорил, акцентируя внимание на конфликтах в Африке, Ближнем и Среднем Востоке.

Что предшествовало: Пресс-секретарь российского президента Владимир Путина заявил, что говорить о перспективах встречи нормандской четверки пока преждевременно.

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи советников должна состояться встреча лидеров нормандской четверки. По крайней мере, по словам Зеленского, все лидеры подтверждают готовность к встрече.

Встреча советников должна состояться в течение 10 дней.

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