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Новини 24 вересня: привітання Лукашенка, коронавірус у дітей

Четвер, 24 вересня 2020, 21:35
Новини 24 вересня: привітання Лукашенка, коронавірус у дітей

Лукашенка після таємної інавгурації привітав лідер лише однієї країни, Друга дитина померла від COVID-19 в Україні, — актуальні новини 24 вересня.

Про привітання Лукашенка

Президент Росії Володимир Путін не вітав Олександра Лукашенка з інавгурацією, в Кремлі кажуть, що практика міжнародного спілкування цього і не вимагає.

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після таємної церемонії інавгурації привітав лідер тільки однієї країни.

Про коронавірус у дітей

В Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померла друга дитина, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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