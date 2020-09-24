Новини 24 вересня: привітання Лукашенка, коронавірус у дітей

Лукашенка після таємної інавгурації привітав лідер лише однієї країни, Друга дитина померла від COVID-19 в Україні, — актуальні новини 24 вересня.

Про привітання Лукашенка

Президент Росії Володимир Путін не вітав Олександра Лукашенка з інавгурацією, в Кремлі кажуть, що практика міжнародного спілкування цього і не вимагає.

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка після таємної церемонії інавгурації привітав лідер тільки однієї країни.

Про коронавірус у дітей

В Україні від коронавірусної хвороби COVID-19 померла друга дитина, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

Володимир Зеленський не знає поки, коли відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки" чи бодай їхніх радників, але він запевнив, що на шантаж Росії Україна не піддасться.

Володимира Путіна висунули на Нобелівську премію миру. У Кремлі вже заявили, що було б добре, якби йому її присудили.

Відомий український боксер В’ячеслав Узелков повідомив, що балотується у мери Вінниці від "Опозиційної платформи – за життя".

Україна та Словаччина підписали угоду, яка дозволить відновити функціонування міжнародного аеропорту "Ужгород".

Заступник генпрокурора Ірини Венедіктової Андрій Любович повідомив, що його посаду скоротили.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко на початку осені стала власницею російської компанії, що спеціалізується на будівництві, інженерних роботах і проєктуванні.

ЄС незабаром схвалить введення санкцій проти осіб і компаній, причетних до будівництва Керченського мосту.

Майже третина українців у ситуації з масовими протестами після виборів у Білорусі підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Суддя Вищого антикорупційного суду Катерина Широка відмовила екснардепу Чумаку у задоволенні скарги на постанову прокурора САП Пономаренка про закриття провадження щодо "Роттердам +".

24 вересня відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. До червоної зони потрапили лише Тернопіль та Бережани.