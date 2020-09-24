Президент Володимир Зеленський не знає поки, коли відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки" чи бодай їхніх радників, але він запевнив, що на шантаж Росії не піддасться.

Джерело: Зеленський у Братиславі на спільному з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою брифінгу

Пряма мова: "Україна не йде на шантаж – і це бачать усі, і Європа, й Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську – баланс виважений і в політиці, і в засіданнях ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією – суб’єктом мінського процесу. Він крихкий і нестабільний, але ми робимо все, щоб цей діалог був, щоб був результат".

Деталі: Результатом усіх переговорів Зеленський назвав "складний режим припинення вогню", який усе ж є.

Щодо зустрічі радників – президент сказав: "Ми чекаємо на зустріч". І додав, що "нам потрібна зустріч, за якою йде результат", яким, наприклад, був обмін ув’язнених і повернення 140 полонених.

Пряма мова Зеленського: "Я не знаю, коли буда ця зустріч (радників). У мене є інформація, що вона готується – найближчим часом. Я не знаю ,коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду, – але я знаю, що після результативної зустрічі радників наступною має бути зустріч лідерів".