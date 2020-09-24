Президент Володимир Зеленський не знає поки, коли відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки" чи бодай їхніх радників, але він запевнив, що на шантаж Росії Україна не піддасться.

Джерело: Зеленський у Братиславі на спільному з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою брифінгу

Пряма мова: "Україна не йде на шантаж – і це бачать усі, і Європа, й Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську – баланс виважений і в політиці, і в засіданнях ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією – суб’єктом мінського процесу. Він крихкий і нестабільний, але ми робимо все, щоб цей діалог був, щоб був результат".

Деталі: Результатом усіх переговорів – і в "мінському", і в "нормандському" форматах – Зеленський назвав "складний режим припинення вогню", який усе ж є.

Щодо зустрічі "нормандських" радників президент сказав: "Ми чекаємо на зустріч". І додав, що "нам потрібна зустріч, за якою йде результат", яким, наприклад, був обмін ув’язнених і повернення 140 полонених.

Пряма мова Зеленського: "Я не знаю, коли буда ця зустріч (радників). У мене є інформація, що вона готується – найближчим часом. Я не знаю, коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду, – але я знаю, що після результативної зустрічі радників наступною має бути зустріч лідерів".

Нагадаємо: 11 вересня відбулася зустріч радників лідерів "нормандського формату". 15 вересня Зеленський в Австрії припустив, що впродовж 10 днів відбудеться ще одна зустріч радників, після якої буде зустріч лідерів "нормандської четвірки".

16 вересня відбулися переговори в рамках ТКГ, де представники бойовиків т.зв. "ДНР" та "ЛНР" виставили ультиматум Києву: вимагали, щоб Верховна Рада ухвалила постанову щодо виборів, інакше вони відмовляться від обміну утримуваними особами.

Російська сторона домагається від української внести зміни до постанови Верховної Ради щодо проведення місцевих виборів 25 жовтня, у якій визначено, коли і за яких умов такі вибори зможуть відбутися на окупованих нині територіях Донецької й Луганської областей.

Віцепрем'єр-міністр, перший заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Резніков, виступаючи 18 вересня у парламенті, підтвердив, що переговори щодо Донбасу практично заблоковано питанням внесення змін до постанови ВР про проведення виборів.

Він також констатував, що 4 пункт постанови Верховної Ради від 15 липня суперечить 9 пункту комплексу заходів Мінських угод. У Мінських угодах повернення контролю над кордоном починається після виборів і завершується після всеосяжного політичного врегулювання, а в постанові парламенту – спочатку контроль над кордоном, а потім вибори.

Резніков висловлював сподівання на альтернативне "мудре" рішення парламентарів щодо місцевих виборів, яке дозволить розблокувати переговори з Росією.

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