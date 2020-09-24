Зеленський: Україна не йде на шантаж
Президент Володимир Зеленський не знає поки, коли відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки" чи бодай їхніх радників, але він запевнив, що на шантаж Росії не піддасться.
Джерело: Зеленський у Братиславі на спільному з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою брифінгу
Пряма мова: "Україна не йде на шантаж – і це бачать усі, і Європа, й Росія. Але ми знаходимо сьогодні баланс для засідань Тристоронньої контактної групи у Мінську – баланс виважений і в політиці, і в засіданнях ТКГ, і в діалозі з Російською Федерацією – суб’єктом мінського процесу. Він крихкий і нестабільний, але ми робимо все, щоб цей діалог був, щоб був результат".
Деталі: Результатом усіх переговорів Зеленський назвав "складний режим припинення вогню", який усе ж є.
Щодо зустрічі радників – президент сказав: "Ми чекаємо на зустріч". І додав, що "нам потрібна зустріч, за якою йде результат", яким, наприклад, був обмін ув’язнених і повернення 140 полонених.
Пряма мова Зеленського: "Я не знаю, коли буда ця зустріч (радників). У мене є інформація, що вона готується – найближчим часом. Я не знаю ,коли буде зустріч лідерів, тому брехати не буду, – але я знаю, що після результативної зустрічі радників наступною має бути зустріч лідерів".