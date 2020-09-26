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Катастрофа АН-26: Зеленський відвідав у лікарні єдиного курсанта, що вижив

Субота, 26 вересня 2020, 14:37

Президент Володимир Зеленський відвідав курсанта льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба Золочевського, який отримав поранення внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 напередодні ввечері поблизу Чугуєва.

Джерело: Зеленський у Facebook   

Пряма мова: "20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака АН-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими.

Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В'ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі".

Деталі: У повідомленні йдеться, що Золочевський після падіння літака намагався врятувати свого побратима, на якого перекинулося полум'я. Однак, на жаль, цей військовий помер від опіків вранці 26 вересня.

Зеленський також опублікував фото Золочевського у лікарняному ліжку.

В'ячеслав Золочевський
В'ячеслав Золочевський

Нагадаємо: В'ячеслав Золочевський, який вижив після катастрофи, перебував у свідомості й говорив із рятувальниками. Він отримав травми голови і ноги.

Передісторія

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Українська правда
Теми: Катастрофа АН26ЗеленськийЗбройні сили


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