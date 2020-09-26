Катастрофа АН-26: Зеленський відвідав у лікарні єдиного курсанта, що вижив

Президент Володимир Зеленський відвідав курсанта льотного факультету Харківського національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба Золочевського, який отримав поранення внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 напередодні ввечері поблизу Чугуєва.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "20-річний В'ячеслав Золочевський народився в сорочці. Сьогодні він фактично святкує другий день народження. Вночі В'ячеслав отямився біля уламків літака АН-26, в якому летіла вся команда, друзі, побратими.

Вірю, що цей другий шанс був подарований тобі недарма, В'ячеславе. Україна пишається тобою! Сил тобі пережити й оговтатися від тієї страшної ночі".

Деталі: У повідомленні йдеться, що Золочевський після падіння літака намагався врятувати свого побратима, на якого перекинулося полум'я. Однак, на жаль, цей військовий помер від опіків вранці 26 вересня.

Зеленський також опублікував фото Золочевського у лікарняному ліжку.

В'ячеслав Золочевський

Нагадаємо: В'ячеслав Золочевський, який вижив після катастрофи, перебував у свідомості й говорив із рятувальниками. Він отримав травми голови і ноги.

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