Катастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

Президент Владимир Зеленский посетил курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Золочевского, который получил ранения в результате катастрофы военного самолета Ан-26 накануне вечером вблизи Чугуева.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета АН-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья.

Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи".

Детали: В сообщении говорится, что Золочевский после падения самолета пытался спасти своего побратима, на которого перекинулся огонь. Однако, к сожалению, этот военный умер от ожогов утром 26 сентября.

Зеленский также опубликовал фото Золочевского в больничной койке.

Вячеслав Золочевский

Напомним: Вячеслав Золочевский, который выжил после катастрофы, находился в сознании и говорил со спасателями. Он получил травмы головы и ноги.

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