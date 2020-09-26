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Катастрофа АН-26: Зеленский посетил в больнице единственного выжившего курсанта

Суббота, 26 сентября 2020, 14:37

Президент Владимир Зеленский посетил курсанта летного факультета Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба Золочевского, который получил ранения в результате катастрофы военного самолета Ан-26 накануне вечером вблизи Чугуева.

Источник: Зеленский в Facebook  

Прямая речь: "20-летний Вячеслав Золочевский родился в рубашке. Сегодня он фактически празднует второй день рождения. Ночью Вячеслав очнулся возле обломков самолета АН-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья.

Верю, что этот второй шанс был подарен тебе недаром, Вячеслав. Украина гордится тобой! Сил тебе пережить и оправиться от той страшной ночи".

Детали: В сообщении говорится, что Золочевский после падения самолета пытался спасти своего побратима, на которого перекинулся огонь. Однако, к сожалению, этот военный умер от ожогов утром 26 сентября.

Зеленский также опубликовал фото Золочевского в больничной койке.

Вячеслав Золочевский
Вячеслав Золочевский

Напомним: Вячеслав Золочевский, который выжил после катастрофы, находился в сознании и говорил со спасателями. Он получил травмы головы и ноги.

Предыстория:

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: Катастрофа АН26ЗеленскийВооруженные силы


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