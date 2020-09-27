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Головні новини суботи і ночі: МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, версії катастрофи

Неділя, 27 вересня 2020, 08:00

МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, який 25 вересня розбився у Харківській області — новини 26 вересня.

Про катастрофу АН-26

  • Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
  • На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей. 
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
  • Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
  • Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
  • Жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 на Харківщині не вдалося ідентифікувати, для цього знадобиться експертиза ДНК.
  • МВС оприлюднило відео моменту катастрофи АН-26 у Харківській області та фотографії військових.

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Теми: Катастрофа АН26


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