Головні новини суботи і ночі: МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, версії катастрофи
Неділя, 27 вересня 2020, 08:00
МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, який 25 вересня розбився у Харківській області — новини 26 вересня.
Про катастрофу АН-26
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.
- За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.
- Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.
- Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.
- Жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 на Харківщині не вдалося ідентифікувати, для цього знадобиться експертиза ДНК.
- МВС оприлюднило відео моменту катастрофи АН-26 у Харківській області та фотографії військових.
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