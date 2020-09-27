Головні новини суботи і ночі: МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, версії катастрофи

МВС оприлюднило відео моменту падіння АН-26, який 25 вересня розбився у Харківській області — новини 26 вересня.

Про катастрофу АН-26

Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.

На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба - всього 27 людей.

За інформацією СБУ, командир екіпажу літака АН-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що літак АН-26, скоріш за все, зачепився крилом за землю.

Слідчі ДБР розглядають чотири версії катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині.

Жодного з тіл загиблих в авіакатастрофі літака АН-26 на Харківщині не вдалося ідентифікувати, для цього знадобиться експертиза ДНК.

МВС оприлюднило відео моменту катастрофи АН-26 у Харківській області та фотографії військових.

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