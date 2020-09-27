Главные новости субботы и ночи: МВД обнародовало видео момента падения АН-26, версии катастрофы

МВД обнародовало видео момента падения АН-26, который 25 сентября разбился в Харьковской области — новости 26 сентября.

О катастрофе АН-26

Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 и сразу загорелся.

На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.

По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.

Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.

Ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области не удалось идентифицировать, для этого понадобится экспертиза ДНК.

МВД обнародовало видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

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