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Главные новости субботы и ночи: МВД обнародовало видео момента падения АН-26, версии катастрофы

Воскресенье, 27 сентября 2020, 08:00

МВД обнародовало видео момента падения АН-26, который 25 сентября разбился в Харьковской области — новости 26 сентября.

О катастрофе АН-26

  • Вечером 25 сентября во Харьковской области на 530 километре трассы Киев-Харьков рядом с дорогой упал военный самолет АН-26 и сразу загорелся.
  • На борту были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. 
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета АН-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.
  • Министр обороны Андрей Таран заявил, что военный самолет АН-26, скорее всего, зацепился крылом за землю.
  • Следователи ГБР рассматривают четыре версии катастрофы военного самолета АН-26 в Харьковской области.
  • Ни одно из тел погибших в авиакатастрофе самолета АН-26 в Харьковской области не удалось идентифицировать, для этого понадобится экспертиза ДНК.
  • МВД обнародовало видео момента катастрофы АН-26 в Харьковской области и фотографии военных.

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Темы: Катастрофа АН26


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