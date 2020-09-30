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Новини 30 вересня: звільнення Фокіна, статус Лукашенка

Середа, 30 вересня 2020, 21:51
Новини 30 вересня: звільнення Фокіна, статус Лукашенка

Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ, Україна визначилась, як називатиме Лукашенка, — актуальні новини 30 вересня.

Про звільнення Фокіна

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Вітольда Фокіна з посади першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.

Про статус Лукашенка

Після завершення терміну повноважень Александра Лукашенка як президента Білорусі офіційно Україна планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.

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