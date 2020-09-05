Формування РФ в Донецькій області здійснили поодинокі постріли з гранатометів поблизу населеного пункту

4 вересня формування Росії поблизу населеного пункту Авдіївка здійснювали поодинокі постріли з гранатометів та стрілецької зброї.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: "Минулої доби, 4 вересня, було зафіксовано один факт порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу населеного пункту Авдіївка противник здійснив поодинокі постріли з гранатометів та кілька коротких черг – зі стрілецької зброї. На провокації ворога наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень, внаслідок ворожих пострілів, серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Від початку поточної доби, 5 вересня на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою українськими воїнами".