Формирования РФ в Донецкой области провели одиночные выстрелы из гранатометов вблизи населенного пункта

4 сентября формирования России вблизи населенного пункта Авдеевка осуществляли одиночные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами".