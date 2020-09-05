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Формирования РФ в Донецкой области провели одиночные выстрелы из гранатометов вблизи населенного пункта

Суббота, 5 сентября 2020, 07:08

4 сентября формирования России вблизи населенного пункта Авдеевка осуществляли одиночные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.

Источник: штаб ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.

С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами".

Темы: ООСвойнаРосcия


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