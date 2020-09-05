Формирования РФ в Донецкой области провели одиночные выстрелы из гранатометов вблизи населенного пункта
4 сентября формирования России вблизи населенного пункта Авдеевка осуществляли одиночные выстрелы из гранатометов и стрелкового оружия.
Источник: штаб ООС
Дословно: "За прошедшие сутки, 4 сентября, был зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник совершил одиночные выстрелы из гранатометов и несколько коротких очередей - из стрелкового оружия. На провокации врага наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений, в результате вражеских выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет.
С начала текущих суток, 5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским воинами".