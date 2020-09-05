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У Києві відбувається акція солідарності з Білоруссю

Субота, 5 вересня 2020, 22:46
У Києві відбувається акція солідарності з Білоруссю
фото: Укрінформ

В українській столиці під будівлею посольства Республіки Білорусь проходить акція солідарності з білоруською нацією, присвячена Дню військової слави Білорусі, який відзначається 8 вересня.

Джерело: Укрінформ

Деталі: участь в акції беруть декілька десятків осіб.

Учасники акції прагнуть висловити солідарність з народом Білорусі, який вимагає нових виборів та відставки Олександра Лукашенка, що виконує обов'язки президента країни. Вони також вимагають звільнити всіх політв'язнів та осіб, затриманих під час мітингів у Білорусі.

За словами організаторів, під час заходу планується підсвітити будівлю посольства в кольори білоруського прапора.

Біля будівлі посольства чергують представники Національної поліції України.

 
Павло Багмут
 
Павло Багмут
 
Павло Багмут
 
Павло Багмут

Нагадаємо:

У суботу, 5 вересня, у центрі Мінська пройшла чергова багатотисячна акція протесту під назвою "Жіночий марш миру".

У Білорусі з 9 серпня щодня проходять масові акції протесту проти результатів виборів президента, на яких переможцем оголошений Олександр Лукашенко. При цьому білоруси вважають що на виборах перемогла опозиціонерка Світлана Тихановська, яка задля власної безпеки була вимушена виїхати з Білорусі.

5 вересня стало відомо, що білоруські силовики вивезли з країни соратницю Тихановської, члена президії Координаційної ради Білорусі Ольгу Ковалькову. Наразі вона перебуває у Варшаві, проте планує повернутися на батьківщину.

Теми: БілорусьУкраїнаКиїв
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