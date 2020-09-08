Більшість областей не готові послаблювати карантин

Станом на 8 вересня 17 областей України та столиця не готові до послаблення карантину.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Наразі послаблювати обмеження не можуть: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У всіх цих регіонах та у столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.

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