Більшість областей не готові послаблювати карантин
Вівторок, 8 вересня 2020, 15:06
Станом на 8 вересня 17 областей України та столиця не готові до послаблення карантину.
Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Наразі послаблювати обмеження не можуть: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.
У всіх цих регіонах та у столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.
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Передісторія:
- За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.
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Українська правда