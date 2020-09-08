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Більшість областей не готові послаблювати карантин

Вівторок, 8 вересня 2020, 15:06
Фото з сайту КМДА

Станом на 8 вересня 17 областей України та столиця не готові до послаблення карантину.

Джерело: сайт Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Наразі послаблювати обмеження не можуть: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ. 

 

У всіх цих регіонах та у столиці перевищений показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення.  

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Передісторія: 

  • За добу 7 вересня 2 411 жителям України підтвердили діагноз "коронавірусна хвороба", померли 57 хворих – і це найбільша кількість летальних випадків за добу за час спостережень, одужали 940 осіб.
  • У Києві за минулу добу, 7 вересня, зафіксували 235 випадків захворювання на COVID-19, 4 людини померли.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинУкраїнаКиїв


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