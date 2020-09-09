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Богдан розповів, що йому спалили дві автівки в один день

Середа, 9 вересня 2020, 21:49
Богдан розповів, що йому спалили дві автівки в один день
фото: DTP.KIEV.UA

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан розповів, що крім Tesla йому спалили ще й стару Skoda, яка стояла в іншому районі Києва.

Джерело: Богдан в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону

Пряма мова Богдана: "У цей день, це секрет, я ніколи цього не говорив, в один час в двох різних районах, в Дніпровському і Святошинському (Київ - УП), спалили дві мої машини. Одна - це моя особиста машина, яку я дав своєму братові - Tesla біла - дав поїздити, тому що його машина поламалася. А друга машина ("Шкода Фабія", якій 19 років) - у мого водія. Він на ній добирався на роботу і повертався.

У чому сенс палити "Шкоду Фабію"? Це синхронізована "смска", що "ми відстежуємо не тільки тебе, а все твоє оточення. І Тесла була на майданчику для паркування - за два метри до будки охоронця...

І спалили другу машину".

Деталі: Він вважає, що такого рівня збором інформації про знаходження автомобілів можуть займатися і володіти нею тільки спецслужби. Богдан пов'язує обидва підпалу "з чиновниками Офісу президента".

Він нагадав, що його звільнили 11 лютого, а машини спалили 11 серпня - рівно через півроку. Колишній глава ОПУ бачить в цьому знак.

Що було раніше: Колишньому голові Офісу президента Андрію Богдану цієї ночі спалили електромобіль Tesla.

Він опублікував відео з камери спостереження, на якому невідомий підпалює його електрокар, та заявив, що розцінює це як погрозу від влади.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Богданпожежа
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