Головні новини неділі і ночі: канікули для школярів, в Білорусі на вулицях затримали 600 людей

У неділю в Білорусі затримані сотні людей, із них десятки журналістів, в Україні президент підтримав пропозиції раніше почати канікули у школа — актуальні новини 11 жовтня.

Про СOVID-19 та школу

Президент Володимир Зеленський на нараді відомств, відповідальних за охорону здоров'я в країні, підтримав пропозиції посилити нагляд за дотримання карантинних заходів у публічних місцях і закладах, а також раніше почати канікули у школах.

11 жовтня голова медичного комітету ВР Михайло Радуцький заявив, що на нараді у президента Володимира Зеленського було прийнято ряд рішень щодо боротьби з епідемію СOVID-19. Водночас він не повідомив, коли відбулася нарада, а пресслужба президента не повідомляла про жодні рішення.

За словами Радуцького, було вирішено, що вищі навчальні заклади в Україні тимчасово будуть переведені на дистанційне навчання, а осінні канікули в школах розпочнуться раніше.

Крім того, у червоних та помаранчевих зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування, а Верховній Раді пропонується ввести штраф для власників приміщень, куди пропустили людей без захисних масок.

У Києві, Одесі та Маріуполі починається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

Радуцький також повідомив, що президент наказав МОЗ збільшити кількість ПЛР-тестів з 30-35 тисяч до 50 тисяч на добу.

Увечері в неділю в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет повідомив, що МОН у понеділок надішле рекомендаційні листи до всіх закладів загальної середньої освіти щодо встановлення канікул з 15 до 30 жовтня.

Про Білорусь

В ході акцій протесту в Білорусі у неділю затримані сотні людей, із них десятки журналістів, у Мінську силовики неодноразово застосовували водомети і світлошумові гранати.

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