Главные новости воскресенья и ночи: каникулы для школьников, в Беларуси на улицах задержали 600 человек

В воскресенье в Беларуси задержаны сотни человек, из них десятки журналистов, в Украине президент поддержал предложения раньше начать каникулы в школа — актуальные новости 11 октября.

О СOVID-19 и школе

Президент Владимир Зеленский на совещании ведомств, ответственных за здравоохранение в стране, поддержал предложения усилить надзор за соблюдение карантинных мер в публичных местах и заведениях, и раньше начать каникулы в школах.

11 октября председатель медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий заявил, что на совещании у президента Владимира Зеленского был принят ряд решений по борьбе с эпидемией СOVID-19. При этом он не сообщил, когда состоялось совещание, а пресс-служба президента не сообщала ни о каких решениях.

По словам Радуцкого, было решено, что высшие учебные заведения в Украине временно будут переведены на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся раньше.

Кроме того, в красных и оранжевых зонах вводятся ограничения работы заведений общественного питания, а Верховной Раде предлагается ввести штраф для собственников помещений, куда пропустили людей без защитных масок.

В Киеве, Одессе и Мариуполе начинается подготовка к развертыванию крупных инфекционных госпиталей на случай перегрузки медицинских учреждений первой и второй волны.

Радуцкий также сообщил, что президент приказал Минздраву увеличить количество ПЦР-тестов с 30-35 тысяч до 50 тысяч в сутки.

Вечером в воскресенье и.о. министра образования Сергей Шкарлет сообщил, что МОН в понедельник направит рекомендательные письма всем заведениям общего среднего образования по установлению каникул с 15 по 30 октября.

О Беларуси

В ходе акций протеста в Беларуси в воскресенье задержаны сотни людей, из них десятки журналистов, в Минске силовики неоднократно применяли водометы и светошумовые гранаты.

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