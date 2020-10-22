ВАКС не смог избрать меры пресечения судье Вовку и Ко: те проигнорировали заседание

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.

Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook

Дословно: "Заседания так и не состоялись, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники".

Детали: В САП уточнили, что 22 октября должны были рассматривать ходатайства прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании голове (Павлу Вовку – ред.) и одному из судей (Игорю Погрибниченко – ред.) Окружного административного суда города Киева, которым инкриминируют ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст .109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст. 344 УК Украины и ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины соответственно, меры пресечения в виде залога.

Рассмотрение ходатайств перенесли на 9:00 и на 13:00 28 октября.

Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца. Позже Холоднюк подал в отставку.

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