ВАКС не смог избрать меры пресечения судье Вовку и Ко: те проигнорировали заседание
Высший антикоррупционный суд не смог избрать меры пресечения судьям Окружного административного суда, поскольку те не пришли на заседание.
Источник: пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook
Дословно: "Заседания так и не состоялись, поскольку в суд не явились подозреваемые и их защитники".
Детали: В САП уточнили, что 22 октября должны были рассматривать ходатайства прокуроров САП и детективов НАБУ об избрании голове (Павлу Вовку – ред.) и одному из судей (Игорю Погрибниченко – ред.) Окружного административного суда города Киева, которым инкриминируют ч.1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.1 ст .109, ч.2 ст.369-2, ч.2 ст. 344 УК Украины и ч.1 ст.255, ч.1 ст.109 УК Украины соответственно, меры пресечения в виде залога.
Рассмотрение ходатайств перенесли на 9:00 и на 13:00 28 октября.
Что было раньше: Судья Высшего антикоррупционного суда Оксана Олейник удовлетворила ходатайство детектива НАБУ и отстранила от должности главу Государственной судебной администрации Зиновия Холоднюка на 2 месяца. Позже Холоднюк подал в отставку.
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Предыстория:
- НАБУ подозревает главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
- Кроме Вовка, подозреваемыми являются некоторые его коллеги и глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк.
- 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут "власть захватывать".
- Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвалсфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
- Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации "Приватбанка".
- Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.