Новини 22 жовтня: інтерв’ю Зеленського, зарплати чиновників

Зеленський заявив, що не планує вертатись до суворого карантину, Стало відомо, хто з нардепів найбільше заробив у вересні, — актуальні новини 22 жовтня.

Про інтерв’ю Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявляє, що попри 6-7 тисяч хворих на коронавірус щодня, суворого карантину в Україні запроваджувати не планують. Крім того, Зеленський анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу і назвав її унікальною.

Зеленський також заявив, що через міського голову Харкова Геннадія Кернеса та інших мерів, які ігнорували карантинні обмеження, загинула велика кількість людей.

Про зарплати чиновників

Очільник апарату Офісу президента Олексій Дніпров, який був призначений ще Петром Порошенком, заробляє найбільше у відомстві і отримує щомісячну надбавку як фахівець з питань реформ.

Тринадцять депутатів Верховної Ради отримали за вересень понад 50 тисяч гривень зарплатні.

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