Справа Стерненка: Офіс генпрокурора видалив підозру Кузнєцову з реєстру

Офіс генерального прокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнецову, який загинув від рук активіста Сергія Стерненка в Одесі 24 травня 2018 року, що Стерненко пояснює самозахистом при нападі.

Джерело: адвокат загиблого Кузнецова Станіслав Свириденко, коментар Стерненка у Telegram

Деталі: Свириденко в коментарі "Українській правді" розповів, що підозру з реєстру вилучила уповноважена особа Офісу генпрокурора. Це було здійснено в результаті рішення суду.

Суд визнав, що оскільки Кузнецов помер, то вручити йому підозру для ознайомлення, як того вимагають положення КПК України, було неможливо.

Адвокат Масі Найєм, який захищає Стерненка, зазначає, що факт нападу на Стерненка встановлений в обвинувальному акті по активісту - і є ще підозра другому нападнику, Олександру Ісайкулу.

Пряма мова Стерненка: "Скасування підозри загиблому внаслідок нападу на мене Кузнецову не означає, що нападу не було, оскільки:

- Підозрюваним у нападі є також і його спільник Ісайкул, який нині переховується в РФ.

- В матеріалах проваджень достатньо доказів, що напад був, і він був замовним. Тітушкам платили по $1000 за напад на мене.

- В суді прокурор сам визнає, що на мене було вчинено напад".

Інші подробиці: Стерненко також повідомив, що його захист цього дня відкрив прокурору нові отримані докази, які знищують правову позицію звинувачення.

За його словами, його захист звернувся до Державного бюро судово-медичних експертиз - і там встановили, що висновки Київського міського бюро СМЕ про те, що Кузнецов не міг бігти та нібито отримав поранення не на місці нападу, "не є науково обґрунтованим та підтвердженим фактичними даними".

Крім того, захист Стерненка отримав "новий висновок спеціаліста", який засвідчує, що ніж активіста не є холодною зброєю, а має побутово-господарське призначення. Нібито експерт від МВС при написанні висновку не дотримувався методик, а тому його висновок також є ненауковим.

Цьому передувало: Справу Сергія Стерненка перекваліфікували і 11 червня 2020 року йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що Стерненко оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебуває під нічним домашнім арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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