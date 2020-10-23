Справа Стерненка: Офіс генпрокурора видалив підозру Кузнєцову з реєстру

Офіс генерального прокурора виключив із Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію про підозру Івану Кузнєцову, який загинув від рук активіста Сергія Стерненка в Одесі 24 травня 2018 року, що Стерненко пояснює самозахистом при нападі.

Джерело: адвокат загиблого Кузнецова Станіслав Свириденко, коментар Стерненка у Telegram

Деталі: Юрист Андрій Портнов у Telegram заявив, що на підставі виграних у судах першої та апеляційної інстанціях справ про скасування підозри, посмертно винесеного Івану Кузнєцову, який загинув від рук Стерненка, Офіс генпрокурора "виключив вчора інформацію про цю підозру з єдиного реєстру досудових розслідувань".

Станіслав Свириденко підтвердив це "Українській правді". За його словами, підозру з реєстру вилучила уповноважена особа Офісу генпрокурора. Таким чином, виконано рішення суду.

Суд визнав, що оскільки Кузнєцов помер, то вручити йому підозру для ознайомлення як того вимагають положення КПК України, було неможливим.

Адвокат Масі Найєм, який захищає Стерненка, зазначає, що факт нападу на Стерненка встановлений в обвинувальному акті по активісту - і є ще підозра другому нападнику, Олександру Ісайкулу.

Пряма мова Стерненка: "Скасування підозри загиблому внаслідок нападу на мене Кузнецову не означає, що нападу не було, оскільки:

- Підозрюваним у нападі є також і його спільник Ісайкул, який нині переховується в РФ.

- В матеріалах проваджень достатньо доказів, що напад був, і він був замовним. Тітушкам платили по $1000 за напад на мене.

- В суді прокурор сам визнає, що на мене було вчинено напад".

Цьому передувало: Справу Сергія Стерненка перекваліфікували і 11 червня 2020 року йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Служба безпеки України заявила, що Стерненко оборонявся лише на початку нападу, а потім біг за пораненим Кузнєцовим майже 100 метрів і вдарив його ножем у серце, коли небезпеки вже не було.

Після цього, також у червні, Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнецову, який був одним із нападників на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка і загинув під час нападу.

Стерненко перебуває під нічним домашній арештом у Києві: у серпні йому пом'якшили запобіжний захід, який продовжили у вересні.

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