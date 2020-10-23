Офис генерального прокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову, который погиб от рук активиста Сергея Стерненко в Одессе 24 мая 2018 года, что Стерненко объясняет самозащитой при нападении.

Источник: адвокат погибшего Кузнецова Станислав Свириденко, комментарий Стерненко в Telegram

Детали: Свириденко в комментарии "Украинской правде" рассказал, что подозрение из реестра изъяло уполномоченное лицо Офиса генпрокурора. Это было сделано в результате решения суда.

Суд признал, что поскольку Кузнецов умер, то вручить ему подозрение для ознакомления, как того требуют положения УПК Украины, было невозможно.

Адвокат Маси Найем, который защищает Стерненко, отмечает, что факт нападения на Стерненко установлен в обвинительном акте по активисту - и есть еще подозрение второму нападавшему, Александру Исайкулу.

Прямая речь Стерненко: "Отмена подозрения погибшему в результате нападения на меня Кузнецову не означает, что нападения не было, поскольку:

- Подозреваемым в нападении также является и его сообщник Исайкул, который сейчас скрывается в РФ.

- В материалах производств достаточно доказательств, что нападение было, и оно было заказным. Титушки платили по $1000 за нападение на меня.

- В суде прокурор сам признает, что на меня было совершено нападение".

Другие подробности: Стерненко также сообщил, что его защита в этот день открыла прокурору новые полученные доказательства, которые уничтожают правовую позицию обвинения.

По его словам, его защита обратилась в Государственное бюро судебно-медицинских экспертиз - и там установили, что выводы Киевского городского бюро СМЭ о том, что Кузнецов не мог бежать и якобы получил ранения не на месте нападения, "не является научно обоснованным и подтвержденным фактическими данными".

Кроме того, защита Стерненко получила "новое заключение специалиста", который показывает, что нож активиста не является холодным оружием, а имеет бытовое и хозяйственное назначение. Якобы эксперт от МВД при написании заключения не придерживался методик, а потому его вывод также ненаучен.

Этому предшествовало: Дело Сергея Стерненко переквалифицировали и 11 июня 2020 года ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что Стерненко оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко и погиб во время нападения.

Стерненко находится под ночным домашним арестом в Киеве: в августе ему смягчили меру пресечения, которую продолжили в сентябре.

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