Офис генерального прокурора исключил из Единого реестра досудебных расследований информацию о подозрении Ивану Кузнецову, который погиб от рук активиста Сергея Стерненко в Одессе 24 мая 2018 года, что Стерненко объясняет самозащитой при нападении.

Источник: адвокат погибшего Кузнецова Станислав Свириденко и юрист Андрей Портнов, адвокаты которого представляют интересы родственников Кузнецова

Детали: Андрей Портнов в Telegram заявил, что на основании выигранных в судах первой и апелляционной инстанциях дел об отмене подозрения, посмертно вынесенного Ивану Кузнецову, который погиб от рук Стерненко, Офис генпрокурора "исключил вчера информацию об этом подозрении из единого реестра досудебных расследований".

Станислав Свириденко подтвердил это "Украинской правде". По его словам, сделало это уполномоченное лицо Офиса генпрокурора.

По утверждению Портнова, после этого процессуального действия "больше нет юридических сомнений в том, что убийца оборонялся, - это было именно умышленное убийство".

Этому предшествовало: Дело Сергея Стерненко переквалифицировали и 11 июня 2020 года ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Служба безопасности Украины заявила, что Стерненко оборонялся только в начале нападения, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

После этого, также в июне, Печерский райсуд Киева отменил подозрение Ивану Кузнецову, который был одним из нападавших на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко и погиб во время нападения.