Хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень – The Associated Press

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 жовтня, потребував додаткового кисню, після цього його госпіталізували.

Джерело: The Associated Press з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних зі станом Трампа

Деталі: Видання пише, що президент США у п'ятницю, перебуваючи у Білому домі, отримав кисневу терапію.

Варто зауважити, що під час суботнього брифінгу лікаря президента США Шона Конлі він не відповів на питання журналістів про кисневу терапію політика, лише зазначив, що станом на суботу Трамп обходиться без неї і приймає ліки.

Дослівно The Associated Press: "За словами людини, знайомої зі станом Трампа, деякі життєво важливі функції президента за останню добу викликали стурбованість. Людина, що не уповноважена публічно виступати, на умовах анонімності заявила, що наступні 48 годин будуть вирішальними".

Додатково: При цьому сам Дональд Трамп у Twitter в суботу написав, що з ним все добре: "Лікарі, медсестри та усі (інші працівники - УП) в медичному центрі Волтера Ріда… неймовірні! Завдяки їх допомозі я почуваюся добре!"

Doctors, Nurses and ALL at the GREAT Walter Reed Medical Center, and others from likewise incredible institutions who have joined them, are AMAZING!!!Tremendous progress has been made over the last 6 months in fighting this PLAGUE. With their help, I am feeling well!