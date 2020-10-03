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Хворому на Covid-19 Трампу знадобився кисень – The Associated Press

Субота, 3 жовтня 2020, 20:37
фото: Drew Angerer

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 2 жовтня, потребував додаткового кисню, після цього його госпіталізували.

Джерело: The Associated Press з посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних зі станом Трампа

Деталі: Видання пише, що президент США у п'ятницю, перебуваючи у Білому домі, отримав кисневу терапію.

Варто зауважити, що під час суботнього брифінгу лікаря президента США Шона Конлі не відповів на питання журналістів про кисневу терапію політика, лише зазначив, що станом на суботу Трамп обходиться без неї і приймає ліки.

Дослівно The Associated Press: "За словами людини, знайомої зі станом Трампа, деякі життєво важливі функції президента за останню добу викликали стурбованість. Людина, що не уповноважена публічно виступати, на умовах анонімності заявила, що наступні 48 годин будуть вирішальними".

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп був доставлений до медичного центру ввечері у п'ятницю, менш ніж за добу після того, як надійшла новина про підтвердження у нього COVID-19.

У суботу стало відомо, що Дональд Трамп отримує терапію антитілами та приймає препарат "Ремдесивір".

Теми: ТрампкоронавірусСШАмедицина


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