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Окупанти 2 рази відкривали вогонь із гранатометів – ООС

Вівторок, 6 жовтня 2020, 07:46
Окупанти 2 рази відкривали вогонь із гранатометів – ООС

5 жовтня збройні формування Росії два рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Так, поблизу Новолуганського противник відкрив вогонь із підствольного гранатомета, неподалік Авдіївки застосував ручний протитанковий гранатомет".

Деталі: Повідомляється, що в обох випадках ворожі постріли були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було.

Від початку поточної доби, 6 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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