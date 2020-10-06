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Зеленський запевняє, що російськомовних українців не можна "купити" питанням мови

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:25
Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський каже, що Росії не вдасться мовним питанням схилити українців до об'єднання єдиною країною.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe

Деталі: За словами глави держави, у Кремлі є бажання повернути назад Радянський Союз. В інформаційній політиці вона розігрує дві карти: релігію та мову. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Багато хто говорить, що люди, які розмовляють російською мовою, повинні об'єднатися під єдиною країною, однак це варіант – не українців.

Пряма мова: "Україна – демократична, ліберальна, унітарна держава. Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова. Багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською. У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас.

Всім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні.

Це регіон, у якому я народився. І хочу сказати, що там живуть великі патріоти України. Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми… Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні…

Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця помилкова політика в бажанні повернутися до Радянського Союзу. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому разі. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність".

Чому це важливо: В 2014 році. Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". 

Також з 2014 року РФ здійснює гібридну військову агресію на українському Донбасі.

Українська правда
Теми: моваЗеленськийРосія


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