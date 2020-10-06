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Зеленський запевняє, що російськомовних українців не можна "купити" питанням мови

Вівторок, 6 жовтня 2020, 11:25
Зеленський запевняє, що російськомовних українців не можна купити питанням мови
Дмитро Ларін, УП

Президент України Володимир Зеленський каже, що Росії не вдасться мовним питанням схилити українців до об'єднання єдиною країною.

Джерело: Офіс президента з посиланням на інтерв’ю Зеленського європейському виданню Politico Europe

Деталі: За словами глави держави, у Кремлі є бажання повернути назад Радянський Союз. В інформаційній політиці вона розігрує дві карти: релігію та мову. Ці речі або об'єднують, або розколюють суспільство. Багато хто говорить, що люди, які розмовляють російською мовою, повинні об'єднатися під єдиною країною, однак це варіант – не українців.

Пряма мова: "Україна – демократична, ліберальна, унітарна держава. Державна мова – українська, але в нас, повірте, є російська мова. Багато людей розмовляють польською, угорською, румунською, болгарською. У нас така багата, велика країна. Навколо мови ніхто не буде об'єднуватися, і це вже казали на початку війни, коли окупували Донбас.

Всім здавалося, що, наприклад, у Дніпрі та Дніпропетровській області, де більшість людей розмовляє російською мовою, теж приєднуватимуться до російської політики, до ескалації конфлікту й до розколу в Україні.

Це регіон, у якому я народився. І хочу сказати, що там живуть великі патріоти України. Це була велика, трагічна помилка Кремля щодо нашої країни. Повернути відносини, які були між людьми… Я не знаю, скільки потрібно років і чи це в принципі можливо на сьогодні…

Людей, які любили, довели до стану, коли вони ненавидять. Ось до чого дійшла ця помилкова політика в бажанні повернутися до Радянського Союзу. Я впевнений, цього не станеться в будь-якому разі. Україна ні на що ніколи не проміняє свою незалежність".

Чому це важливо: В 2014 році. Росія незаконно окупувала частину України - Кримський півострів. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". 

Також з 2014 року РФ здійснює гібридну військову агресію на українському Донбасі.

Українська правда

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Теми: моваЗеленськийРосія
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