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Ставлення українців до Росії погіршилося – опитування

Середа, 7 жовтня 2020, 12:17
Фото detector.media

У серпні-вересні ставлення українців до Росії погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося – наразі вдруге за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії.

Джерело: результати опитувань Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 12-16 вересня, і російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр", проведеного 20-26 серпня

Дослівно: "За весь період спостережень (крім вересня 2019) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У серпні-вересні 2020 року ставлення українців до Росії знов погіршилося, а ставлення росіян до України дещо покращилося і другий раз за історію спостережень росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії (але різниця мінімальна)". 

 

Деталі: Водночас соціологи відзначають, що на цей раз опитування не є повністю еквівалентними, бо в Росії дослідження проводилося методом особистого інтерв’ю, а в Україні – методом телефонного опитування.

В Україні у вересні 2020 року добре або дуже добре ставилося до Росії 42% українців, погано або дуже погано теж 42%, 16% не визначилися.  

В Росії добре або дуже добре ставилися до України 48% населення, погано або дуже погано – 43%, 9% не визначилися. 

Відзначається, що ставлення українців до Росії  суттєво залежить від регіону: на Заході позитивно ставляться до Росії 30%, у Центрі – 38%, на Півдні – 52%, на Сході – 56%. 

Водночас більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у Західному регіоні (56%), найменше таких – у Східному регіоні (27%).

За словами гендиректора КМІС Володимира Паніотто, соціологи час від часу запитують не тільки про ставлення до Росії, а також окремо про ставлення до росіян і до керівництва Росії. Він відзначив, що і в Україні, і в Росії позитивне ставлення до держави зумовлене, перш за все, позитивним ставленням до населення.

Дослідження КМІСу тривало з 12 до 16 вересня. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 2000 мешканців від 18 років і старше по всій території України, за винятком анексованого Криму і окупованого Донбасу.   

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1%  – для показників близьких до 25%, 1,4% – для показників близьких до 10%.

"Левада-центр" проводив опитування 20-26 серпня методом особистого інтерв’ю серед 1601 жителя Росії у віці 18 років і старше.

Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує: 3,4% для показників, близьких до 50%, 2,9% – для показників, близьких до 25%/75%, 2% – для показників, близьких до 10%/90%, і 1,5% – для показників, близьких до 5%/95%.

Українська правда
Теми: УкраїнаРосіясоціологія


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